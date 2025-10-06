Глава президентской партии Франции признал, что не понимает решения Макрона

Габриэль Атталь заявил о готовности продолжать работу по выходу из политического кризиса

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь партии "Ренессанс", основанной президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Габриэль Атталь сообщил, что больше не понимает решения, которые принимает глава государства и заявил о готовности продолжать работу по выходу из политического кризиса.

"Мы переживаем трудные времена. И, как многие французы, я уже больше не понимаю решения президента республики", - сказал Атталь в эфире телеканала TF1. Он добавил, что с момента роспуска парламента летом 2024 года у него сложилось впечатление, будто Макрон "упорно стремится удержать власть".

Занимавший пост премьер-министра до роспуска парламента Атталь рассказал, что выступал за изменение подхода к урегулированию накопившихся проблем и призывал президента после внеочередных выборов "разделить власть" с другими политическими силами в исполнительной власти и местных органах управления, отказаться от назначения премьером представителя президентской партии. После падения правительства Франсуа Байру из-за вотума недоверия он призывал главу государства к широкой дискуссии по бюджету со всеми партиями под эгидой "независимого переговорщика", а не назначать сразу премьера и правительство, чтобы те потом вели переговоры с оппозицией. "Мы уже трижды видели, что такое решение не работает", - подчеркнул он.

Также Атталь выступил против нового роспуска парламента. По его мнению, это не поможет решить вопрос с бюджетом на 2026 год, зато оставит Национальное собрание (нижнюю палату парламента) еще более расколотой. Поэтому он выразил надежду на то, что переговоры уходяшего в отставку премьера Себастьена Лекорню с политическими партиями увенчаются успехом и выразил готовность участвовать в любых предложенных совещаниях.

"Как только мы договоримся о компромиссе по бюджету, вопрос о том, кто станет премьер-министром, будет второстепенным, поскольку он будет отвечать за реализацию достигнутого компромисса по бюджету", - заключил политик.