В ФРГ считают, что освобождение заложников ХАМАС возможно на следующей неделе

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль отметил, что настроен оптимистично

БЕРЛИН, 6 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль считает, что освобождение заложников, удерживаемых движением ХАМАС, возможно на следующей неделе.

"Я оптимистичен. Мы находимся действительно на хорошем пути", - сказал глава МИД в интервью газете Bild, комментируя усилия по урегулированию ситуации в секторе Газа. "Я надеюсь, что мы сможем достигнуть первого соглашения, то есть перемирия, освобождения заложников и доступа гуманитарной помощи в сектор Газа, в течение следующей недели", - отметил он. "Шанс есть", - считает Вадефуль.

"ХАМАС должен знать, что ему сейчас нужно выбирать, иначе это будет иметь горькие последствия", - предупредил он.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Этот документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с планом. Позже в палестинском движении ХАМАС выразили готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в анклаве, и передать тела погибших.

Вечером 6 октября в Египте начался новый раунд непрямых переговоров между делегациями Израиля и ХАМАС.