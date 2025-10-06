Sham TV: силы переходных властей Сирии блокировали курдские районы в Алеппо

Минобороны арабской республики обвинило курдов в превращении севера города "в пристанище преступных элементов"

БЕЙРУТ, 6 октября. /ТАСС/. Войска переходного правительства Сирии перекрыли проезды в населенные курдами северные районы Ашрафия и Шейх-Максуд города Алеппо и возвели вокруг них земляные укрепления. Об этом сообщил телеканал Sham TV.

Такие меры были приняты властями после обстрелов курдскими отрядами самообороны жилых кварталов возле кольцевой развязки Лирамун. Минобороны арабской республики обвинило курдов в том, что они превратили север Алеппо "в пристанище преступных элементов".

В свою очередь, как передало агентство Firat, курды провели в Ашрафии и Шейх-Максуде массовые акции протеста. Их участники потребовали от правительства в Дамаске немедленного снятия осады с курдских районов, в которых проживают 500 тыс. человек. Они обратились с призывом к командованию коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) взять под защиту курдское население Алеппо.

По информации агентства, в ночь на 6 октября беспилотники сирийской армии нанесли удары по позициям СДС в районе Дейр-Хафер к востоку от Алеппо. В результате получили ранения семь курдских бойцов. 20 сентября при атаке беспилотников на Дейр-Хафер погибли восемь мирных жителей.

10 марта президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа и командующий СДС Мазлюм Абди подписали соглашение, согласно которому курдские бойцы будут включены в состав вооруженных сил переходного правительства. Стороны договорились о том, что все гражданские и военные объекты, включая аэропорты, газовые и нефтяные месторождения, расположенные на подконтрольных СДС территориях на северо-востоке Сирии, перейдут под власть новой администрации в Дамаске.

Однако в дальнейшем курды выдвинули требования о федеративном устройстве Сирии и предоставлении им широкой автономии, а также поддержали восстание друзов в южной провинции Эс-Сувейда, что в итоге завело двусторонние переговоры в тупик.