Трамп заявил, что Иран подал США сигнал о стремлении к урегулированию в Газе

По словам президента США, в поддержку его плана по урегулированию в палестинском анклаве высказались уже многие ближневосточные страны

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран подал сигнал о стремлении к урегулированию ситуации в секторе Газа. Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистам в Белом доме.

По словам Трампа, в поддержку его плана по урегулированию в Газе высказались уже многие ближневосточные страны. "Все хотят, чтобы мы положили этому конец, такого никогда не было", - заявил глава американской администрации, добавив, что обычно "80% не хотят, чтобы было что-то сделано".

"Мы получили сигнал, очень четкий сигнал от Ирана. Они хотят, чтобы это закончилось", - заявил Трамп.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Этот документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с планом. Позже в палестинском движении ХАМАС выразили готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в анклаве, и передать тела погибших.

Вечером 6 октября в Египте начался новый раунд непрямых переговоров между делегациями Израиля и ХАМАС.