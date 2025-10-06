SANA: в Алеппо курды обстреляли посты сил переходного правительства

Погиб один военнослужащий и еще трое получили ранения, сообщило агентство

БЕЙРУТ, 7 октября. /ТАСС/. Отряды курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) открыли огонь по блокпостам, размещенным войсками переходного правительства вокруг районов Ашрафия и Шейх-Максуд на севере Алеппо.

Как сообщило агентство SANA, в результате обстрела погиб один военнослужащий и еще трое получили ранения. По его информации, курдские ополченцы сделали несколько залпов из минометов по жилым кварталам возле кольцевой развязки Лирамун, откуда были доставлены в больницы пострадавшие мирные граждане.

Ранее курды провели массовые акции протеста в Ашрафии и Шейх-Максуде, участники которых потребовали от властей немедленного снятия осады с курдских районов, в которых проживает 500 тыс. человек. Они обратились с призывом к СДС взять под защиту курдское население Алеппо.

6 октября Минобороны арабской республики обвинило курдов в том, что они превратили север Алеппо "в пристанище для преступных элементов". Войска переходного правительства Сирии перекрыли все проезды в населенные курдами районы и возвели вокруг них земляные укрепления.

Обострение обстановки в Алеппо произошло на фоне усилившихся разногласий между сирийскими властями и СДС после того, как курды бойкотировали прошедшие 5 октября парламентские выборы.