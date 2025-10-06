NYT: Трамп распорядился прекратить попытки урегулирования отношений с Венесуэлой

Администрация президента США уже выработала несколько планов ведения боевых действий в случае усиления напряженности, сообщила газета

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования эскалации напряженности с Венесуэлой, сообщает газета The New York Times.

По ее сведениям, переговоры с венесуэльскими властями, в том числе и с президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро, от США уже несколько месяцев вел посланник американского лидера по особым поручениям Ричард Гренелл. Вместе с тем на прошлой неделе Трамп отдал распоряжение Гренеллу прекратить все дипломатические контакты по данному направлению. В свою очередь глава Госдепартамента Марко Рубио, указывает The New York Times, пришел к выводу, что усилия Гренелла оказались бесполезными и приводили к путанице.

Как отмечает издание, подобное развитие событий открывает путь на усиление эскалации между двумя странами. Администрация Трампа, пишет газета, уже выработала несколько планов ведения боевых действий в случае усиления напряженности, не исключено, что они подразумевают также операции по свержению правительства Мадуро.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере четыре скоростные лодки с находившимися на них людьми, которые голословно обвинялись в перевозке наркотиков из Венесуэлы. В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября Трамп заявил, что вооруженные силы продолжат атаковать суда, якобы связанные с венесуэльскими наркокартелями во главе с Мадуро. Американские СМИ сообщали, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей и на территории Венесуэлы.