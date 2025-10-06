"Аль-Кахира аль-Ихбария": в Египте завершился первый день переговоров по Газе

Консультации прошли "в позитивной атмосфере", сообщил телеканал

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 7 октября. /ТАСС/. Первый день нового раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа завершился в городе Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщил египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По его данным, консультации прошли "в позитивной атмосфере" и, как ожидается, продолжатся 7 октября. Информации об иных промежуточных итогах первого переговорного дня пока не приводится.

Ранее президент США Дональд Трамп, предложивший последний план урегулирования конфликта в Газе, объявил, что диалог в Шарм-эш-Шейхе, по его мнению, идет "очень хорошо", а палестинское движение ХАМАС соглашается на договоренности по важным вопросам. Он также выразил уверенность в том, что посредникам удастся уговорить стороны достичь компромисса.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с этим планом. Позже в ХАМАС выразили готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в Газе, и передать тела погибших.

Вечером 6 октября в Шарм-эш-Шейхе возобновились непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС. Посредниками на них выступают представители Египта и Катара, а США представляют специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф и старший советник Трампа Джаред Кушнер, который также приходится зятем хозяину Белого дома.