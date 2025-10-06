Ким Чен Ын уверен в вечной дружбе и союзнических отношениях между КНДР и РФ

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения

ТОКИО, 7 октября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, выразив уверенность в вечной дружбе и продолжении союзнических отношений между двумя странами. Текст телеграммы привело Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Уверен, что благодаря дружеским связям и тесным товарищеским узам между нами союзнические отношения между двумя странами - КНДР и РФ, встретившие период бурного расцвета, и впредь будут неизменно продолжаться и мощно стимулировать всестороннее расширение и развитие двусторонних отношений, а также вносить важный вклад в формирование справедливого и многополярного миропорядка", - отметил он.

Ким Чен Ын заверил Путина, что КНДР будет продолжать "всесторонне поддерживать справедливую борьбу российского народа за защиту суверенитета и территориальной целостности, интересов безопасности государства, считать это братским долгом и неизменно верно выполнять договор между КНДР и РФ".

"Пхеньян и Москва всегда будут вместе, а наша дружба будет вечной", - заключил Ким Чен Ын.

Российский президент отмечает 7 октября свое 73-летие. Как анонсировал пресс-секретарь руководителя страны Дмитрий Песков, у Путина ожидается большое число международных контактов в этот день.