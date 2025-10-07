Syria TV: противостояние курдов и сирийских военных в Алеппо завершено

Стороны условились начать переговоры по урегулированию конфликта, сообщил телеканал

БЕЙРУТ, 7 октября. /ТАСС/. Столкновения между курдскими бойцами и сирийскими военнослужащими, вспыхнувшие в городе Алеппо, полностью прекратились. Об этом сообщил телеканал Syria TV.

По его данным, обстановка во всех городских районах оценивается как спокойная. Армия и курдская коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС) условились начать утром переговоры по урегулированию конфликта.

Ранее агентство SANA проинформировало, что трое военнослужащих и один мирный житель погибли, когда отряды СДС открыли огонь по блокпостам, размещенным войсками переходного правительства вокруг районов Ашрафия и Шейх-Максуд на севере Алеппо. Курдские ополченцы дали также несколько залпов из минометов по трем городским кварталам, откуда были доставлены в больницы пострадавшие граждане.

Перед этим курды провели в Ашрафии и Шейх-Максуде массовые акции протеста, участники которых потребовали от властей немедленного снятия осады с курдских районов, где проживают 500 тысяч человек. Они обратились к СДС с призывом взять под защиту курдское население Алеппо.

6 октября Минобороны арабской республики обвинило курдов в том, что они превратили север Алеппо "в пристанище преступных элементов". Войска переходного правительства перекрыли все проезды в населенные курдами районы и возвели вокруг них земляные укрепления.

Обострение обстановки в Алеппо произошло на фоне усилившихся разногласий между сирийскими властями и СДС после того, как курды бойкотировали состоявшиеся 5 октября парламентские выборы.