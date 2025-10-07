Бердымухамедов поздравил Путина с днем рождения

Президент Туркмении также отметил огромный вклад президента России Владимира Путина в развитие отношений двух стран

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

АШХАБАД, 7 октября. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

По ее информации, Бердымухамедов высоко оценил текущий уровень всестороннего сотрудничества Ашхабада и Москвы. Он отметил личное внимание и огромный вклад президента РФ в развитие стратегических и дружественных отношений двух государств. "Мы намерены и в дальнейшем расширять прошедшие испытания временем политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между нашими странами", - цитирует издание президента Туркмении.

Он пожелал Путину, отмечающему 7 октября свое 73-летие, крепкого здоровья, счастья и успехов в деятельности, а дружественному российскому народу - благополучия и процветания.