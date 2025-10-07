Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Трамп заявил, что чувствует себя лучше, чем 30 лет назад

Президент США подчеркнул, что "отлично держится"
Редакция сайта ТАСС
02:37

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его самочувствие сейчас находится на том же уровне или даже лучше, чем три десятилетия назад.

"Думаю, я отлично держусь, - сказал 79-летний американский лидер в интервью телеканалу Newsmax, отвечая на вопрос ведущего о своем самочувствии. - Я чувствую себя так же или даже лучше, чем 30 лет назад. Я по-настоящему чувствую себя лучше, чем 30-40 лет назад".

Летом 2025 года у Трампа была замечена отечность в ногах и синяки на руках. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт тогда заявила, что президент США остается в отличном состоянии здоровья. Отечность у американского лидера, указала она, связана с венозной недостаточностью, что является распространенным состоянием у людей старше 70 лет, а синяки на руках объясняются частыми рукопожатиями и приемом аспирина. 

СШАТрамп, Дональд