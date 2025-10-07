Лукашенко отметил вклад Путина в укрепление суверенитета и роли РФ в мире

Об этом президент Белоруссии заявил в своем поздравлении

МИНСК, 7 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения, подчеркнув его вклад в укрепление суверенитета РФ и усиление ее авторитета и роли на мировой арене. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Российский народ прочно связывает с вашим именем значимые социальные достижения, динамичное экономическое развитие, укрепление государственности и суверенитета Отчизны, рост авторитета и усиление роли России в мире, - говорится в поздравлении. - Принципиальность и целеустремленность, верность долгу и политическая мудрость, исключительная преданность Родине и твердая воля в отстаивании ее национальных интересов снискали Вам всенародное признание в обществе и уважение зарубежных коллег".

Белорусский лидер уверен, что заложенные совместными действиями основы отношений союзничества и стратегического партнерства между Белоруссией и Россией послужат надежным ориентиром для будущих поколений граждан двух государств.

Лукашенко пожелал Путину здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемых сил и энергии для новых успехов на высшем государственном посту.