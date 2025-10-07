FT: страны ЕС согласовали ограничения на поездки дипломатов из России

Теперь представители РФ должны уведомлять принимающую сторону для выезда в третьи страны, сообщила газета

ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. Страны Евросоюза смогли преодолеть вето Венгрии и согласовали ограничения на перемещения российских дипломатов внутри сообщества. Об этом проинформировала со ссылкой на источники британская газета Financial Times (FT).

По ее данным, теперь дипломаты РФ должны уведомлять принимающую сторону для выезда в третьи страны. Предлагаемые правила обяжут, как отмечает FT, дипломатов РФ, работающих в столицах ЕС, "информировать правительства других стран о планах поездок перед пересечением границы принимающей страны". Подобная инициатива, продвигаемая Чехией, является "частью нового [19-го] пакета антироссийских санкций, разрабатываемых Брюсселем". Для принятия пакета требуется единогласная поддержка. Венгрия стала последней страной ЕС, отказавшейся от вето, говорится в публикации.

Однако "юридическое принятие" пакета может, по информации газеты, быть отложено из-за спора по поводу заявки Австрии на включение еще одной меры, которая сняла бы санкции с активов, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, чтобы компенсировать банку Raiffeisen ущерб, понесенный в России.

Как сообщалось ранее, власти страны планируемого въезда нужно будет проинформировать не менее чем за 24 часа до пересечения границы. Дипломатам потребуется указать "марку, тип и номерной знак" своего автомобиля, а также предполагаемые пункты пересечения границы и даты въезда и выезда.

В случае поездки на поезде, автобусе или полета на самолете потребуется предоставить данные о перевозчике и маршруте следования. Любая страна - член ЕС может запретить въезд или потребовать дополнительное разрешение на поездку или транзит через свою территорию. При этом государства не будут обязаны объяснять причины отказа, указывает портал.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответные меры со стороны России неизбежно последуют, если в ЕС по инициативе Чехии ограничат свободу передвижения российских дипломатов.