Euractiv: в Европе падает поддержка увеличения расходов на оборону

По данным портала, 48% опрошенных выступают за координацию оборонных инвестиций на уровне Еврокомиссии

Редакция сайта ТАСС

© Artur Widak via Reuters Connect

БРЮССЕЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Большинство европейцев - 67% - поддерживают увеличение инвестиций в оборонный сектор. При этом, как сообщает портал Euractiv, этот показатель на 7 п.п. ниже по сравнению с апрелем 2024 года, когда доля сторонников составляла 74%.

Опрос общественного мнения проводился исследовательской компанией Polling Europe. Его результаты демонстрируют региональные различия: в Южной Европе рост оборонных расходов поддерживают 59% респондентов, тогда как в Центральной и Восточной Европе - 76%, а в Северной Европе - 73%. При этом в Италии увеличение военных расходов одобряют лишь 48% человек, а в Испании - 68%.

Почти половина опрошенных (48%) выступают за координацию оборонных инвестиций на уровне Еврокомиссии, тогда как 41% предпочли бы, чтобы решения принимались национальными правительствами.

В целом 52% европейцев не уверены, что континент в достаточной степени подготовлен в военном отношении к длительному конфликту с третьей страной.

Исследование проводилось с 17 по 19 сентября, в нем приняли участие более 5,4 тыс. человек.