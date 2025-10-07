Трамп вернулся в TikTok

Американский президент заявил, что спас эту соцсеть для молодежи

Редакция сайта ТАСС

© realdonaldtrump/ TikTok

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп впервые после победы на выборах президента США в ноябре 2024 года опубликовал ролик в соцсети TikTok. Долгий перерыв был связан с переговорами о переходе китайской соцсети в Соединенных Штатах под контроль американского бизнеса.

"Обращаюсь ко всем молодым людям из TikTok: я спас TikTok, так что вы теперь мне много должны. Сейчас вы видите меня в Овальном кабинете. Когда-нибудь один из вас тоже будет сидеть прямо за этим столом и тоже будет отлично работать", - сказал американский лидер.

Новое видео опубликовал и вице-президент Джей Ди Вэнс. "Всем привет, это Джей Ди Вэнс. Хочу сообщить, что мы восстанавливаем страницу вице-президента в TikTok. Я немного ленился последние несколько месяцев, был сконцентрирован на работе вице-президента, а не на TikTok", - отметил политик.

25 сентября Трамп подписал указ об утверждении сделки, согласно которой работа китайской соцсети TikTok в США перейдет под контроль американского бизнеса. Как говорится в указе, крупнейшую долю и контроль в новой структуре будут иметь граждане США. Китайская компания ByteDance получит в ней долю в размере менее 20%, а оставшаяся часть будет принадлежать "определенным инвесторам". Каким именно, не уточняется. Компанией будет управлять новый совет директоров в соответствии с правилами, "которые обеспечат надлежащую защиту информации американцев" и безопасность США. Стоимость новой компании составит около $14 млрд.

Закон, обязывающий ByteDance продать или прекратить деятельность соцсети на территории Соединенных Штатов, был подписан в 2024 году бывшим американским лидером Джо Байденом. Трамп говорил, что хорошо относится к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей поспособствовали его победе на президентских выборах. После инаугурации 20 января 2025 года он подписал указ, согласно которому блокировка этой платформы в Соединенных Штатах была отложена. Позднее он неоднократно продлевал эту отсрочку. В последний раз он сделал это 16 сентября. Блокировка соцсети в США была отложена до 16 декабря. Тогда же Трамп заявил, что "группа очень крупных компаний" хочет приобрести TikTok, и сообщил о наличии предварительных договоренностей с китайской стороной.