В Турции заявили, что альянс с Россией, Ираном и КНР предотвратит мировую войну

Мир движется к региональным и глобальным конфликтам, отметил лидер непарламентской турецкой партии "Ватан" Догу Перинчек

СТАМБУЛ, 7 октября. /ТАСС/. Создание альянса Турции, России, Ирана и Китая позволит предотвратить мировую войну. С таким утверждением выступил лидер непарламентской турецкой партии "Ватан" Догу Перинчек.

"Мир движется к региональным и глобальным войнам, предотвратить их может объединение Турции, России, Ирана и Китая в Евразии. В противном случае, действия Америки станут непредсказуемыми. Евразийская интеграция - это насущная потребность", - приводит высказывания политика газета Aydınlık, известная как рупор партии "Ватан".

Он напомнил, что с инициативой создания альянса Турции, России и Китая ранее выступил лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели, который является соратником турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по правящему союзу.

"Турция должна занять свое место в Евразии, чтобы сохранить идентичность. Это не вопрос выбора, а необходимость. Заявления Бахчели подтверждают осознание этой необходимости. Турция будет вынуждена присоединиться к этой необходимости", - отметил Перинчек.

Партия "Ватан" известна антиамериканской и антинатовской позицией. Ранее она неоднократно выступала с призывами о закрытии на турецкой территории американских баз и выходе Анкары из НАТО.