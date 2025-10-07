В США задержали нелегала, предлагавшего в Snapchat $10 тыс. за убийство

Целью злоумышленника стал офицер Грегори Бовино, который командовал несколькими операциями против нелегальных мигрантов

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали мигранта, который предлагал в социальной сети награду $10 тыс. за убийство старшего офицера Погранично-таможенной службы США Грегори Бовино, командовавшего несколькими операциями против нелегалов в Чикаго и Лос-Анджелесе. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

"Прокуратура возбудила уголовное дело против Хуана Эспиносы Мартинеса по обвинению в подстрекательстве к убийству высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов", - заявили в министерстве.

По данным правоохранителей, задержанный нелегальный мигрант является членом уличной банды Latin Kings. Следователи МВБ получили доступ к переписке Мартинеса с другим лицом в соцсети Snapchat. Задержанный рассылал сообщение, в котором предлагал награду $2 тыс. за информацию о месте нахождения офицера и $10 тыс., "если вы его достанете". МВБ рассматривает данную рассылку как попытку заказного убийства.

"Мы не позволим преступным группировкам нападать на официальных лиц правительства США и наших правоохранителей. Благодаря Иммиграционной и таможенной полиции США и нашим партнерам из других федеральных правоохранительных органов, этот бандит исчез с наших улиц и оказался за решеткой", - отметили в пресс-службе МВБ.

Газета The New York Times называла Грегори Бовино, формально возглавляющего участок погранслужбы в Калифорнии на границе с Мексикой, одним из главных лиц антимигрантской кампании, развернутой президентом США Дональдом Трампом в городах Америки. Американский лидер неоднократно высоко отзывался о работе Бовино, которому было поручено командование несколькими операциями против нелегалов, в частности, в Чикаго и Лос-Анджелесе. Методы Бовино вызывали критику со стороны демократической прессы США и поддерживающих мигрантов правозащитных организаций.