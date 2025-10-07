NYT: Макрон загнан в угол и может распустить парламент

Газета отмечает, что такое решение усилит крайне правых

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Отставка премьер-министра Франции Себастьена Лекорню, похоже, загнала президента республики Эмманюэля Макрона в угол, в результате чего он, скорее всего, вынужден будет распустить парламент, тем самым потенциально усилив крайне правых. Такое мнение высказала американская газета The New York Times.

"Макрон <...>, похоже, загнан в угол, по крайней мере, если Лекорню не справится со своей последней отчаянной задачей (имеется в виду поручение Макрона провести переговоры с политическими партиями - прим. ТАСС), - пишет газета. - Он может распустить парламент, что, вероятно, приведет к росту поддержки [крайне правой партии "Национальное объединение" Марин] Ле Пен на следующих выборах".

По мнению издания, Франция находится уже не в политическом, а в конституционном кризисе. The New York Times отметила, что на протяжении десятилетий Пятая республика функционировала либо при явном большинстве в парламенте, которое поддерживало президента, либо при явном большинстве, выступающим против главы государства. Однако сегодня, продолжает газета, Национальная ассамблея (парламент - прим. ТАСС) расколота на три почти равных фракции: правых националистов Ле Пен, левых и ультралевых, самым ярким представителем которых является лидер "Неподчинившейся Франции" Жан-Люк Меланшон, а также провластных центристов, чья лояльность Макрону, по мнению издания, постепенно снижается. Все это привело к тому, что во Франции "за 21 месяц сменилось уже пять правительств и воцарился хаос", указывает газета.

6 октября Лекорню подал Макрону прошение об отставке на фоне критики со стороны оппозиции и на следующий день после оглашения обновленного состава правительства, в котором из 18 мандатов 13 достались представителям прошлого кабмина. В понедельник вечером Елисейский дворец сообщил, что Макрон поручил Лекорню провести до среды новые переговоры со всеми политическими силами, "чтобы определить платформу для действий и ради стабильности страны". В случае провала этих переговоров он пообещал "взять на себя ответственность" за дальнейшие решения, о чем сообщили СМИ со ссылкой на окружение французского лидера.