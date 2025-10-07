Politico : глава ЕК изменила тон общения перед голосованием по вотумам недоверия

По данным газеты, Урсула фон дер Ляйен теперь готова "больше слушать, разговаривать и даже немного уступать" оппонентам

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен © Alishia Abodunde/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен значительно смягчила тон общения с оппонентами в преддверии предстоящего 9 октября голосования в Европарламенте по двум вотумам недоверия, инициированным в отношении нее крайне правыми и крайне левыми депутатами. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Фон дер Ляйен готова, по их данным, "больше слушать, разговаривать и даже немного уступать". Цель подобной тактики очевидна: руководитель ЕК стремится "убедить оппозицию поддержать ее". Критики из выступающих против нее партий "уже дали понять, что такой подход работает", говорится в публикации.

Председатель Еврокомиссии "в последнее время демонстрирует большую готовность к консультациям, сотрудничеству и более твердую приверженность объединению людей за столом переговоров, в том числе по программе работы [ЕК] на 2026 год", заявила Politico председатель фракции "Обновляя Европу" Валери Айе. По ее словам, это "давно назревший шаг в правильном направлении".

Как сказали газете на условиях анонимности пять представителей ЕК, фон дер Ляйен отошла "от более агрессивного подхода, который она демонстрировала до лета и который, похоже, оттолкнул многих, в чьей поддержке она нуждалась" в продвижении своей программы в ближайшие месяцы. "С июля контактов на разных уровнях стало больше", - проинформировал один из чиновников Еврокомиссии, близкий к команде фон дер Ляйен. Он отметил, что гораздо охотнее идут на контакты также ближайшие ее помощники и другие еврокомиссары.

Издание напоминает, что фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге "заранее обвинила депутатов, которые проголосуют за вотумы недоверия, в поддержке России", которая, по ее утверждению, "настраивает европейцев друг против друга". Однако теперь она пришла к выводу, что подобный подход - "либо на моей стороне, либо на стороне Москвы" - не работает. Глава ЕК "подтвердила обещание, что коллегия [из 27 еврокомиссаров] будет взаимодействовать [с оппонентами] в любом необходимом формате, чтобы попытаться вместе найти ответы", информирует Politico.

Голосование по обоим вотумам пройдет 9 октября в Страсбурге. Подача сразу двух вотумов недоверия главе ЕК одновременно является, по свидетельству Politico, беспрецедентным случаем. Впрочем, три ведущие фракции Европарламента - "Европейская народная партия", социалисты и либералы - уже объявили, что будут голосовать в поддержку главы Еврокомиссии. Предыдущий вотум недоверия главе ЕК выносился на голосование Европарламента 10 июля, тогда его поддержали лишь 175 из 720 депутатов.