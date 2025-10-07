CBS: США задержали минимальное за полвека число мигрантов у границы Мексики

По данным телеканала, это связано с жесткой политикой администрации президента Дональда Трампа

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Количество нелегальных пересечений границы США с Мексикой в минувшем 2025-м финансовом году сократилось до рекордно низкого уровня с 1970-х годов. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на предварительные данные американского министерства внутренней безопасности.

Телеканал связывает уменьшение потока нелегалов с жесткой политикой администрации президента США Дональда Трампа. Всего за 2025-й финансовый год, который начался в октябре 2024 года и закончился 30 сентября 2025 года, американские пограничники задержали 238 тыс. нелегальных мигрантов на южной границе. Самый низкий показатель был зафиксирован в 1970-м году: тогда было задержано порядка 202 тыс. нелегалов.

Как отмечается в публикации, последние данные резко контрастируют с показателями времен президентства демократа Джо Байдена. В 2022 году силовики произвели 2,2 млн задержаний, что стало рекордом. Если за восемь месяцев при Трампе у власти пограничники задерживали менее 9 тыс. человек в месяц, то при Байдене такой показатель фиксировался каждые сутки.

В комментарии телеканалу представитель Белого дома Эбигейл Джексон заявила, что Трамп выполнил свое обещание по обеспечению безопасности границы. "В результате американцы оказались в большей безопасности - не прошедшие проверку нелегалы-преступники и опасные наркотики больше не прорываются через нашу границу", - подчеркнула она.

Как заявил аналитик Института миграционной политики Ариэль Руис Сото, снижение миграционного потока началось еще летом 2024 года после введения ограничений на предоставление убежища администрацией Байдена. Однако, подчеркнул эксперт, нынешняя администрация еще больше ужесточила миграционную политику. Среди принятых мер он выделил милитаризацию границы, свертывание системы предоставления убежища, массовые депортации и рейды по всей стране.

Ранее Трамп заявил, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Президент США неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Сразу после инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Дональд Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.