Эксперт Эпископос назвал глупыми действия Евросоюза с российскими активами

Отсутствие стратегического видения привело к формированию у властей ЕС менталитета "сначала действуй, потом думай", отметил научный сотрудник вашингтонского Института ответственного государственного управления имени Куинси

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Отсутствие стратегического видения у властей Евросоюза по вопросу будущего замороженных российских активов приводит к принятию глупых решений. Такое мнение выразил в авторской статье, размещенной на американском портале Responsible Statecraft, научный сотрудник вашингтонского Института ответственного государственного управления имени Куинси Марк Эпископос.

Он подверг критике планы Еврокомиссии выделить Украине "репарационный кредит" в размере €140 млрд за счет замороженных российских средств. "Последние действия Европы по конфискации российских активов так же глупы, как и всегда", - подчеркнул политолог. По его мнению, "отсутствие стратегического видения привело к формированию [у властей ЕС] менталитета "сначала действуй, потом думай", стимулируемого на уровне европейской бюрократии и внутренней политики крупнейших игроков ЕС". "Нигде это не наблюдается так явно, как в извечном вопросе о российских активах на сумму в несколько сотен миллиардов евро, хранящихся [на площадке] Euroclear в Бельгии", - подчеркивается в статье. Бельгийские власти, продолжил эксперт, "под давлением руководства ЕС, Германии и ряда других европейских государств вынуждены взять на себя практически все [связанные с этой схемой] риски, не получив при этом никаких явных выгод". "Если ЕС присвоит себе право на захват чужих активов по принципу ex nihilo (из ничего - прим. ТАСС), что не предусмотрено международным правом и не признается никем в качестве законной практики, это будет рассматриваться и трактоваться как экспроприация во всех отношениях, за исключением названия, со всеми вытекающими из этого последствиями для репутации Европы", - подчеркнул он.

"Несложно понять, почему европейцы возобновили планы по конфискации активов после ряда неудачных инициатив аналогичного характера. Истощение финансовых ресурсов Киева и постепенное отстранение США от войны побудили европейских лидеров, цель которых состоит в том, чтобы как можно дольше поддерживать военные усилия Украины, рассмотреть меры, которые ранее считались невозможными или слишком рискованными", - добавил эксперт.

Брюссель, отметил Эпископос, "не может понять, что замороженные деньги являются рычагом для достижения мира" на Украине. Он поддержал предложение других представителей Института ответственного государственного управления имени Куинси о создании международного фонда восстановления Украины на замороженные средства РФ.

Об активах РФ

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.