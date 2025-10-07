На саммите Центральная Азия - Россия обсудят координацию в борьбе с терроризмом

ДУШАНБЕ, 7 октября. /ТАСС/. Главы государств на втором саммите Центральная Азия - Россия, который пройдет в Душанбе 9 октября, обсудят вопросы развития многопланового взаимодействия, а также координацию в борьбе с терроризмом и другими транснациональными угрозами. Об этом сообщил МИД Таджикистана.

"9 октября президенты Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и России проведут второй саммит Центральная Азия - Россия. В ходе заседания главы государств обсудят широкий спектр вопросов, связанных с развитием многопланового взаимодействия, а также меры по координации действий в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и другими транснациональными вызовами", - сказано в сообщении на сайте дипломатического ведомства.

По итогам саммита планируется принять итоговое коммюнике и план совместных действий, добавили в МИД.