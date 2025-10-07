Литва понизила статус охраны Тихановской

По данным LRT, охрана белорусской оппозиционерки по ранее применявшейся схеме обходилась бюджету страны примерно в €1 млн в год

Светлана Тихановская © AP Photo/ Mindaugas Kulbis

ВИЛЬНЮС, 7 октября. /ТАСС/. Власти Литвы решили понизить статус личной охраны находящейся с 2020 года в Вильнюсе белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской. Это подтвердил национальному радио LRT министр иностранных дел балтийской республики Кестутис Будрис.

По его словам, личная охрана Тихановской передана с начала октября службой охраны руководства в бюро криминальной полиции. Первая структура отвечает за безопасность государственных руководителей, вторая - за безопасность физических лиц, которым, по мнению властей, может угрожать опасность.

По данным LRT, охрана Тихановской по ранее применявшейся схеме обходилась бюджету Литвы примерно в €1 млн в год.