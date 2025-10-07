NYT: Пентагон разрешил журналистам публиковать материалы без согласования

При этом журналистов могут рассматривать в определенных условиях "как угрозу безопасности" и лишать аккредитации, отмечает газета

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Пентагон изменил требования к работе журналистов, разрешив публиковать статьи без предварительного согласования с военным ведомством, если они подготовлены на основе собственных расследований. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их данным, Пентагон "смягчил и уточнил" новые правила после более чем двухнедельных переговоров с новостными организациями. По новым требованиям журналистам, аккредитованным в военном ведомстве, "не потребуется разрешение министерства для размещение статей, содержащих информацию, не опубликованную официально".

Однако в проекте документа появилось также положение о том, что журналистов могут рассматривать в определенных условиях "как угрозу безопасности" и лишать аккредитации. Подобное произойдет в том случае, если информация получена ими в результате побуждения государственных должностных лиц к нарушению норм, связанных с разглашением секретных данных.

СМИ дается неделя для изучения правил ведомства и их принятия. При несогласии с требованиями представляющие их журналисты не получат аккредитацию.

Как сообщалось ранее, Пентагон ужесточил правила перемещения журналистов в своем здании во избежание утечек. По словам министра обороны Пита Хегсета, теперь представители СМИ могут находиться в зоне для брифингов, однако не могут передвигаться по зданию без удостоверения или сопровождения.