EUObserver: ЕС прекратил обсуждать санкции против Израиля из-за плана Трампа

По данным портала, только Бельгия планирует поднять вопрос о санкциях на встрече представителей ЕС в Брюсселе

Редакция сайта ТАСС

© Francisco Duarte Mendes/ Shutterstock/ FOTODOM

БРЮССЕЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Страны Евросоюза фактически приостановили обсуждение возможных санкций против Израиля после появления плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом сообщил портал EUObserver со ссылкой на источники.

По словам собеседника портала, обсуждение санкций остановлено из-за позиции Германии и Италии, которые предложили подождать реализации плана Трампа и того, "будут ли изменения" в зоне конфликта. За ними пришлось последовать другим странам ЕС, поскольку без Германии или Италии на обсуждение вопроса санкций не соберется кворум. Как сказал порталу другой источник, "никто [в ЕС] не хочет предпринимать шаги, которые могут помешать переговорам [под покровительством Трампа]". В результате на этой неделе санкции против Израиля в Евросовете не будут обсуждать даже "рабочие группы" низкого уровня.

Как говорится в публикации, только Бельгия планирует поднять вопрос о санкциях на предстоящей 8 октября встрече представителей ЕС в Брюсселе.

Ранее Еврокомиссия предложила принять комплекс мер в отношении Израиля в связи с его действиями в секторе Газа. В рамках пакета предлагается приостановить действие некоторых торговых положений Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, в частности лишить израильские товары преференций при доступе на европейский рынок.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с этим планом. Позже в ХАМАС выразили готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в Газе, и передать тела погибших.