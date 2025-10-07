Алиев предложил провести в 2026 году совместные учения ВС тюркских государств

Президент Азербайджана отметил "глубокое взаимодействие" с Турцией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев © Александр Щербак/ ТАСС

БАКУ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил в 2026 году провести в его стране совместные военные учения стран - членов Организации тюркских государств (ОТГ).

"В период, когда нормы и принципы международного права грубо нарушаются, одним из важнейших факторов является сотрудничество между нашими странами в военной и военно-технической областях. <…> Учитывая широкое сотрудничество наших стран в военной, оборонной сферах и в области безопасности, предлагаем провести в 2026 году в Азербайджане совместные военные учения государств - членов Организации тюркских государств", - сказал Алиев, выступая на саммите ОТГ, который проходит в азербайджанском городе Габала.

В этой связи он подчеркнул "глубокое взаимодействие" с Турцией, сообщив, что только за последний год с этой страной было проведено более 25 двусторонних и многонациональных учений.

"В сегодняшнем мире военная мощь является главным фактором независимости и территориальной целостности любой страны", - добавил азербайджанский лидер.

Президент Азербайджана также отметил, что на фоне современных геополитических вызовов и вызовов безопасности, с которыми сталкивается мир, крайне важно, чтобы тюркские государства выступали в качестве единого центра силы.

Тема XII саммита ОТГ в Габале - "Региональный мир и безопасность". В нем принимают участие лидеры Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Турции, Узбекистана, Туркмении и Венгрии.

Организация тюркских государств - международная организация, созданная с целью расширения взаимодействия тюркоязычных стран в сферах политики, экономики, науки, образования, транспорта и туризма. Ее членами являются пять стран: Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, наблюдателями - Венгрия, Туркмения и Турецкая республика Северного Кипра. Предыдущий саммит ОТГ прошел в Будапеште в мае 2025 года.