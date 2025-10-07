Свою первую зарубежную поездку Папа Римский Лев XIV совершит в Турцию и Ливан

Она состоится в конце ноября и начале декабря

ВАТИКАН, 7 октября. /ТАСС/. Папа Римский Лев XIV совершит свое первую зарубежную поездку в Турцию и Ливан. Как объявила служба печати Святого престола, она состоится в конце ноября и начале декабря.

"Приняв приглашение руководства государства и церковных властей страны, Папа Лев XIV совершит апостольский визит в Турцию с 27 по 30 ноября, совершив паломничество в Изник по случаю 1700-летия Первого Никейского собора.

Затем по приглашению политического руководства и церковных властей Ливана понтифик побывает в этой стране с 30 ноября по 2 декабря", - сообщил глава службы печати Маттео Бруни.

В Изнике (древняя Никея) торжественные мероприятия по случаю юбилея первого Вселенского собора изначально планировалось провести в мае с участием предыдущего понтифика Франциска. Он умер в апреле, его преемник на папском престоле Лев XIV сразу подтвердил, что намерен посетить Изник до конца года.

Франциск при жизни также неоднократно заявлял о своем желании посетить Ливан, но для этого не было должных условий. Лев XIV фактически совершит свое первое зарубежное путешествие по "стопам предшественника". Как отмечают местные наблюдатели, оно будет носить экуменический характер.