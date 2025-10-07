Вучич: ЕС присоединится к санкциям США против NIS

Президент Сербии выразил уверенность, что через некоторое время хорватская компания JANAF прекратит поставки нефти

Редакция сайта ТАСС

Президент Сербии Александар Вучич © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

БЕЛГРАД, 7 октября. /ТАСС/. Евросоюз присоединится к американским ограничительным мерам в отношении компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), а оператор Адриатического нефтепровода компания JANAF в ближайшее время прекратит поставки сырья по нему. Об этом заявил сербский президент Александар Вучич.

"Европейцы поддержат американские санкции. Я совершенно уверен, что через некоторое время [хорватская компания] JANAF прекратит поставки нефти", - сказал он журналистам.