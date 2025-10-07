Токаев поддержал идею создания "Организации тюркоязычных государств плюс"

Нынешняя геополитическая ситуация в мире крайне сложна, отметил президент Казахстана

АСТАНА, 7 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал создание формата "Организация тюркоязычных государств плюс" ("ОТГ плюс"), подчеркнув при этом, что тюркским странам необходимо действовать вместе в нынешних геополитических условиях.

"Нынешняя геополитическая ситуация в мире крайне сложна, поэтому тюркским странам необходимо действовать вместе в общих интересах. Сегодня мировое сообщество признало нас в качестве сильных и сплоченных государств, способных противостоять серьезным вызовам", - отметил Токаев на саммите ОТГ в азербайджанской Габале. "Многие страны проявляют интерес к деятельности нашей организации. Казахстан поддерживает идею создания формата "Организация тюркоязычных государств плюс", основной задачей которого будет дальнейшее расширение нашего сотрудничества", - приводит слова Токаева его пресс-служба.

Глава республики отметил также недавнее подписание декларации о мирных отношениях между Азербайджаном и Арменией, подчеркнув, что "этот исторический документ положил конец конфликту, не находившему своего разрешения более 30 лет, и заложил основу для укрепления стабильности и экономического роста в этом регионе".

Ранее генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев сообщил, что на саммите в Азербайджане 6-7 октября планируется принять решение об учреждении формата "ОТГ плюс" для сотрудничества с государствами, которые не входят в организацию.

Членами ОТГ являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция, Узбекистан.