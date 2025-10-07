Пашинян и Алиев в Дании обсуждали тему термина "Зангезурский коридор"

Президент Азербайджана ранее вновь использовал этот термин в своем выступлении на заседании Организации тюркоязычных государств в Габале

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев © Anadolu via Reuters Connect

ЕРЕВАН, 7 октября. /ТАСС/. Вопрос использования термина "Зангезурский коридор" обсуждался на встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Копенгагене 2 октября. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян в ответ на запрос агентства "Арменпресс".

"Да, этот вопрос обсуждался на встрече в Копенгагене, и мы подтверждаем, что заявление президента Азербайджана никоим образом не может относиться к территории Республики Армения. В Республике Армения реализуются только проекты TRIPP ("Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" - прим. ТАСС) и "Перекресток мира", что четко закреплено в ряде международных документов", - сказала она, на уточнение, обсуждался ли этот вопрос в Копенгагене, учитывая, что президент Азербайджана вновь использовал термин "Зангезурский коридор" в своем выступлении на заседании Организации тюркоязычных государств в Габале.

В Азербайджане "Зангезурским коридором" называют возможный коммуникационный путь через Армению, который может соединить основную часть страны с Нахичеванью. Ереван воспринимает этот термин как территориальные притязания.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Данный проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".