Грета Тунберг отреагировала на слова Трампа о ее психике

Президент США ранее назвал активистку "злой и сумасшедшей"

Грета Тунберг (в центре) © Milos Bicanski/ Getty Images

СТОКГОЛЬМ, 7 октября. /ТАСС/. Шведская активистка Грета Тунберг ответила на замечание президента США Дональда Трампа о ее "проблемах с управлением гневом".

"Обращаясь к Трампу: я с радостью приму от вас любые советы по решению проблем с так называемым "управлением гневом". Судя по вашему впечатляющему послужному списку, похоже, вы тоже страдаете от этого", - написала активистка на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Ранее Трамп назвал Грету Тунберг "проказницей", отметив, что она больше не занимается вопросами защиты окружающей среды. Таким образом он прокомментировал вопрос, касавшийся депортации Тунберг из Израиля, назвав при этом активистку "злой и сумасшедшей".