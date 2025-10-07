Стубб проинформирует Трампа о ситуации на Украине

Президенты Финляндии и США встретятся в Белом доме 9 октября

Президент Финляндии Александер Стубб © Carl Court/ Getty Images

СТОКГОЛЬМ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб сообщил, что проинформирует американского лидера Дональда Трампа о ситуации на Украине во время встречи в Белом доме 9 октября, поскольку президент США стремится получить информацию о конфликте в максимальном объеме.

"Во время разговора, который состоится с президентом Трампом в четверг, будут рассмотрены многие вопросы. Я также смогу поделиться впечатлениями о моем недавнем визите в Киев. <…> Президент [США] крайне заинтересован в том, чтобы получить как можно больше информации [о ситуации на Украине], а затем сделать свои собственные выводы", - заявил Стубб на совместной пресс-конференции с президентом Исландии Халлой Тоумасдоуттир. Трансляция велась на сайте администрации финляндского лидера.

6 октября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объявила, что президент США Дональд Трамп примет Стубба 9 октября. Ожидается, что в ходе встречи политики обсудят конфликт на Украине и вопросы безопасности, а также заказ ледоколов американской стороной.