Швеция вступила в альянс Нидерландов и Австрии по закупкам военной техники

Страны участвуют в совместной программе приобретения самолетов Embraer C-390

ГААГА, 7 октября. /ТАСС/. Альянс Нидерландов и Австрии по приобретению военной техники пополнился за счет Швеции, присоединившейся к ним в совместной программе закупок военных транспортных самолетов Embraer C-390. Соответствующее соглашение было подписано на авиабазе Уппсала в Швеции, сообщает нидерландский профильный портал Up in the Sky.

По его информации, в церемонии участвовали министр обороны Швеции Пол Йонсон и временно исполняющий обязанности статс-секретаря министерства обороны Нидерландов Хейс Тейнман. По оценке опрошенных порталом экспертов, Швеции участие в программе выгодно, поскольку она присоединяется к уже существующему соглашению и может получить новые самолеты в более короткие сроки. Планируется, что Стокгольм приобретет четыре транспортника C-390, которые заменят устаревшие воздушные суда C-130H Hercules.

"Благодаря своим возможностям C-390 станет ключевым элементом в укреплении боеготовности Швеции в нынешние времена", - приводит портал слова Йонсона. Первый самолет поступит в распоряжение шведских ВВС в 2027 году, до этого времени продолжат использоваться старые транспортники.

Как отмечает портал, в конце 2024 года Швеция подписала с Бразилией меморандум о взаимопонимании для расширения сотрудничества в сфере военной авиации, включая тактические перевозки и эксплуатацию боевых самолетов. Бразильская компания Embraer является производителем C-390, а сама Бразилия закупает у Швеции истребители Gripen NG.

Кроме Швеции, интерес к покупке C-390 проявляют Литва и Словакия, которые ведут переговоры о возможных поставках самолетов.

Альянс по закупке военной техники Нидерландов и Австрии сформировался 22 июля 2024 года, когда на авиасалоне Фарнборо эти страны подписали совместный контракт на приобретение девяти транспортников C-390. Поставки начнутся в конце 2027 года, когда ВВС Нидерландов должны получить первый самолет, и должны продолжаться до 2030 года.