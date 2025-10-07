Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Президент Исландии заявила, что страна выгодна для НАТО даже без армии

Халла Тоумасдоуттир отметила, что государство имеет стратегически важное значение для Североатлантического альянса
Редакция сайта ТАСС
13:25

СТОКГОЛЬМ, 7 октября. /ТАСС/. Исландия имеет стратегически важное значение для Североатлантического альянса несмотря на то, что у страны нет регулярной армии. Об этом заявила президент страны Халла Тоумасдоуттир, комментируя высказывания американского лидера Дональда Трампа, который ранее якобы ставил под сомнение целесообразность членства Исландии в НАТО.

В ходе совместной пресс-конференции Тоумасдоуттир с президентом Финляндии Александером Стуббом журналист спросил у исландского лидера, может ли ее страна "полагаться на Трампа и Соединенные Штаты в вопросах обороны". Как отметил журналист, в своей книге бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Трамп во время своего первого срока "ставил под вопрос существование Исландии в рамках НАТО", с учетом того, что у страны нет армии.

"Исландия и Соединенные Штаты - в числе стран - основательниц НАТО. <...> И хотя у Исландии нет собственной армии, ее стратегическое местоположение действительно имеет значение. Мне кажется, никому не стоит недооценивать важность этого [факта] и других вещей, которые Исландия может предложить в качестве средств мягкой силы", - заявила президент Исландии.

Ранее в Хельсинки Финляндия и Исландия подписали меморандум о взаимном понимании в области военного сотрудничества. Документ предполагает содействие Рейкьявика усилиям НАТО в рамках Северного оборонного сотрудничества (NORDEFCO) и Объединенных экспедиционных сил (JEF).

Исландия стала членом НАТО в 1949 году и является единственной страной альянса, у которой нет регулярной армии. Обеспечение обороноспособности страны осуществляется силами союзников по НАТО. 

ИсландияХалла Тоумасдоуттир