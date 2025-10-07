Президент Исландии заявила, что страна выгодна для НАТО даже без армии

Халла Тоумасдоуттир отметила, что государство имеет стратегически важное значение для Североатлантического альянса

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 7 октября. /ТАСС/. Исландия имеет стратегически важное значение для Североатлантического альянса несмотря на то, что у страны нет регулярной армии. Об этом заявила президент страны Халла Тоумасдоуттир, комментируя высказывания американского лидера Дональда Трампа, который ранее якобы ставил под сомнение целесообразность членства Исландии в НАТО.

В ходе совместной пресс-конференции Тоумасдоуттир с президентом Финляндии Александером Стуббом журналист спросил у исландского лидера, может ли ее страна "полагаться на Трампа и Соединенные Штаты в вопросах обороны". Как отметил журналист, в своей книге бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Трамп во время своего первого срока "ставил под вопрос существование Исландии в рамках НАТО", с учетом того, что у страны нет армии.

"Исландия и Соединенные Штаты - в числе стран - основательниц НАТО. <...> И хотя у Исландии нет собственной армии, ее стратегическое местоположение действительно имеет значение. Мне кажется, никому не стоит недооценивать важность этого [факта] и других вещей, которые Исландия может предложить в качестве средств мягкой силы", - заявила президент Исландии.

Ранее в Хельсинки Финляндия и Исландия подписали меморандум о взаимном понимании в области военного сотрудничества. Документ предполагает содействие Рейкьявика усилиям НАТО в рамках Северного оборонного сотрудничества (NORDEFCO) и Объединенных экспедиционных сил (JEF).

Исландия стала членом НАТО в 1949 году и является единственной страной альянса, у которой нет регулярной армии. Обеспечение обороноспособности страны осуществляется силами союзников по НАТО.