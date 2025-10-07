Путин и Лукашенко по телефону обсудили международную повестку

Президенты РФ и Белоруссии также "сверили часы в части предстоящих контактов"

МИНСК, 7 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор, обсудив международную повестку и белорусско-российские отношения. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

"Президенты Беларуси и России поговорили по телефону. Первый поздравил российского коллегу с днем рождения. Обсудили также ряд вопросов, касающихся развития белорусско-российских отношений, международной повестки, обстановки в регионе", - говорится в сообщении.

Президенты также "сверили часы в части предстоящих контактов - в частности, на полях саммита СНГ в Душанбе, который состоится на текущей неделе".