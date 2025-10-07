В Берлине в память о жертвах атаки ХАМАС на Израиль установили 1 тыс. стульев

К стульям прикрепили фотографии с именами и возрастом жертв конфликта и заложников ХАМАС

Редакция сайта ТАСС

© Кристина Зоркина/ ТАСС/ Ruptly

БЕРЛИН, 7 октября. /ТАСС/. Более 1 тыс. стульев установлены у Бранденбургских ворот в центре Берлина в память о заложниках и погибших в результате нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль два года назад, передает корреспондент ТАСС.

К стульям прикреплены фотографии с именами и возрастом жертв конфликта и заложников ХАМАС. На некоторых стульях лежат детские игрушки. Перед стульями развернут плакат с надписью: "7.10.23. May their memory be a blessing" ("Пусть их память будет благословенна").

7 октября исполнилось два года с момента проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. В этот день в различных городах Германии запланированы памятные мероприятия, многочисленные траурные службы, а также пропалестинские и произраильские демонстрации. В Берлине усилены меры безопасности. Число правоохранителей, обеспечивающих защиту еврейских учреждений, значительно увеличено. Усиленные наряды полиции, как убедился корреспондент ТАСС, дежурят на одной из самых популярных площадей столицы ФРГ - Александерплац.

В знак солидарности с Израилем во всей Германии приспущены флаги. У Бранденбургских ворот в Берлине активисты зачитали имена около 1,2 тыс. убитых в 5:29 утра - в начале нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. Согласно последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе вследствие боевых действий, превысило 67 тыс., более 169 тыс. получили ранения, не менее 460 местных жителей, в том числе 154 ребенка, умерли от голода.