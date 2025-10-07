В Берлине запретили пропалестинскую демонстрацию в день годовщины атаки

Усиленные наряды полиции дежурят на одной из главных площадей столицы ФРГ - Александерплац, где должен был начаться в 19:00 мск митинг в поддержку Палестины

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 7 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Берлина запретили проведение намеченной на 7 октября пропалестинской демонстрации всего за несколько часов до ее начала. Об этом пишет газета Der Tagesspiegel.

Митинг в поддержку Палестины должен был начаться в 18:00 (19:00 мск) на одной из главных площадей столицы ФРГ - Александерплац. Лозунг "До полного освобождения" продвигался в социальных сетях. Его, как подчеркивает издание, распространяли различные пропалестинские и якобы антиколониальные студенческие группы в берлинских университетах. Однако организаторы планируемой пропалестинской демонстрации "Остановите геноцид", как утверждается, не имели к этому никакого отношения, отмечает газета.

Полиция начала расследование по подозрению в пособничестве преступлениям. В призыве к демонстрации нападение ХАМАС на Израиль два года назад оправдывается "как героический прорыв" и "маяк революционной надежды". Правоохранители обосновали запрет тем, что призыв в соцсетях уже привел к возбуждению уголовных дел, и нельзя исключать возможности смешения зарегистрированных групп и других лиц. "Основываясь на опыте последних дней, мы должны исходить из того, что это мероприятие не будет мирным", - констатировали в полиции. В связи с этим стражи порядка также запретили проведение в Берлине всех пропалестинских акций 7 октября.

7 октября исполняется два года с момента проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. В этот день в различных городах Германии запланированы памятные мероприятия, многочисленные траурные службы, а также пропалестинские и произраильские демонстрации. В Берлине усилены меры безопасности. Число правоохранителей, обеспечивающих защиту еврейских учреждений, значительно увеличено. Усиленные наряды полиции, как убедился корреспондент ТАСС, дежурят на одной из самых популярных площадей столицы ФРГ - Александерплац.

В знак солидарности с Израилем во всей Германии приспущены флаги. У Бранденбургских ворот в Берлине активисты зачитали имена около 1,2 тыс. убитых в 5:29 утра - в начале нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. Согласно последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе вследствие боевых действий, превысило 67 тыс., более 169 тыс. получили ранения, не менее 460 местных жителей, в том числе 154 ребенка, умерли от голода.