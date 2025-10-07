Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

На Украине статус участника боевых действий получили свыше 1,3 млн граждан

При этом до 2022 года их число составляло более 550 тыс. человек
Редакция сайта ТАСС
15:28

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Статус участника боевых действий получили свыше 1,3 млн граждан Украины, сообщает издание Liga.net со ссылкой на министерство по делам ветеранов страны.

По его данным, в единый государственный реестр ветеранов Украины включены 1 326 552 украинца как участники боевых действий по состоянию на 1 сентября.

При этом до 2022 года их число составляло более 550 тыс. человек. Изданием отмечается, что такой статус был присвоен свыше 324 тыс. гражданам в 2023 году, более 267 тыс. - в 2024, свыше 165 тыс. - за девять месяцев текущего года.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.

В январе Владимир Зеленский утверждал, что численность украинской армии сохраняется на уровне 880 тыс. человек и сокращать ее не планируется. В середине июля общая численность Вооруженных сил Украины за первое полугодие 2025 года должна была сократиться не менее чем на 190 тыс. человек в результате потерь и дезертирства с учетом низких цифр мобилизации. 

Украина