На Украине статус участника боевых действий получили свыше 1,3 млн граждан

При этом до 2022 года их число составляло более 550 тыс. человек

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Статус участника боевых действий получили свыше 1,3 млн граждан Украины, сообщает издание Liga.net со ссылкой на министерство по делам ветеранов страны.

По его данным, в единый государственный реестр ветеранов Украины включены 1 326 552 украинца как участники боевых действий по состоянию на 1 сентября.

При этом до 2022 года их число составляло более 550 тыс. человек. Изданием отмечается, что такой статус был присвоен свыше 324 тыс. гражданам в 2023 году, более 267 тыс. - в 2024, свыше 165 тыс. - за девять месяцев текущего года.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.

В январе Владимир Зеленский утверждал, что численность украинской армии сохраняется на уровне 880 тыс. человек и сокращать ее не планируется. В середине июля общая численность Вооруженных сил Украины за первое полугодие 2025 года должна была сократиться не менее чем на 190 тыс. человек в результате потерь и дезертирства с учетом низких цифр мобилизации.