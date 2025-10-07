"Аль-Кахира аль-Ихбария": в переговорах по Газе участвует Турция

Делегации продолжают приезжать на Синайский полуостров

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 7 октября. /ТАСС/. Турецкая делегация планирует принять участие в непрямых переговорах о прекращении огня в секторе Газа, которые продолжаются в египетском Шарм-эш-Шейхе. С таким утверждением выступил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

Его источники сообщили, что на Синайский полуостров "продолжают прибывать делегации, в том числе из Катара, США и Турции", члены которых примут участие в консультациях. Данных о составе турецкой делегации пока нет.