Меньше половины делегаций поддержали антироссийскую резолюцию в СПЧ ООН

ЖЕНЕВА, 7 октября. /ТАСС/. Только 20 из 46 стран, участвующих в 60-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) в Женеве, поддержали инициированную странами коллективного Запада антироссийскую резолюцию. Она предусматривает продление на год мандата спецдокладчика по России, назначенного с целью политического давления на Россию.

Шестистраничный документ содержит нарративы, традиционно применяемые для очернения политики России государствами, внесенными в РФ в список недружественных. Соавторами выдержанной резолюции в первую очередь выступили страны ЕС за исключением Венгрии, а также Великобритания.

Против антироссийского документа на сессии проголосовали Боливия, Бурунди, Вьетнам, Киргизия, Китай, Куба, Судан и Эфиопия. 18 стран, в том числе Алжир, Бразилия, Индонезия, Катар, Марокко, Мексика и ЮАР, воздержались. Среди 20 проголосовавших за резолюцию - страны НАТО и ЕС, а также Коста-Рика, Республика Корея, Чили, Швейцария и Япония.

60-я сессия СПЧ проходит в Женеве с 8 сентября по 8 октября. Россия не входит в совет.