Al Jazeera: ХАМАС назвал условие для освобождения заложников

Палестинское движение предложило сделать этот процесс поэтапным и совместить с выводом войск Израиля из Газы

© Хасан Алзаанин/ ТАСС

ДОХА, 7 октября. /ТАСС/. Делегация палестинского движения ХАМАС на непрямых переговорах с Израилем в Египте настояла на том, чтобы связать поэтапное освобождение заложников с выводом израильских сил из сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленный источник в группировке.

"Делегация движения потребовала связать этапы освобождения заложников с этапами полного вывода израильских войск", - утверждает собеседник канала. По его сведениям, второй день консультаций в Шарм-эш-Шейхе "был посвящен картам отвода войск и графику освобождения заложников".

Представители движения, отметил источник Al Jazeera, также заявили, что "освобождение последнего заложника должно совпадать по времени с завершением вывода" израильских военных из анклава. Кроме того, палестинская сторона настаивала на получении "международных гарантий окончательного прекращения войны".

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с этим планом. Позже в ХАМАС выразили готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в Газе, и передать тела погибших.

Вечером 6 октября в Шарм-эш-Шейхе возобновились непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС. Посредниками на них выступают представители Египта и Катара, а США представляют специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф и старший советник Трампа Джаред Кушнер.