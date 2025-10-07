Минюст США: демократы использовали правоохранительные органы в политических целях

Экс-сотрудники ФБР секретно проводили расследования против республиканцев, заявила министр юстиции - генеральный прокурор Пэм Бонди

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Демократы использовали американские правоохранительные органы в политической борьбе, в том числе против действующего президента США Дональда Трампа и других республиканцев. Об этом заявила министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США.

"Мы выяснили, что экс-сотрудники ФБР секретно проводили расследования в отношении вас и ваших коллег (законодателей-республиканцев - прим. ТАСС). Зачем? Они хотели устранить президента Трампа с политической арены", - отметила Бонди, имея в виду период времени, когда у власти в США были демократы.

"Они использовали полномочия в правоохранительной сфере для политических игр, и это запомнится как предательство доверия общества исторических масштабов, - добавила глава Минюста США. - Именно такие действия подрывают доверие американцев к нашей правоохранительной системе". Бонди заверила, что при администрации Трампа с такими действиями покончено.

Республиканцы упомянутого комитета ранее заявили о получении документов, касающихся работы ФБР при администрации 46-го президента США Джо Байдена. Согласно этим материалам, сотрудники бюро собирали сведения о том, как восемь сенаторов-республиканцев и один конгрессмен-республиканец использовали личные телефоны. Этот сбор данных касался разбирательства в отношении Трампа, которое проводил ранее спецпрокурор США Джек Смит.

Бонди отметила, что в Минюсте США проведут проверки в связи с этим. Она отказалась раскрыть какие-либо подробности относительно этого разбирательства.