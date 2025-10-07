Al-Ghad: ХАМАС настаивает на прекращении огня в Газе до возвращения заложников

В Шарм-эш-Шейхе закончился второй день переговоров по палестино-израильскому конфликту

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 7 октября. /ТАСС/. Второй день переговоров о прекращении огня в секторе Газа завершился в египетском Шарм-эш-Шейхе. По его итогам палестинское движение ХАМАС настаивает на наступлении перемирия до начала обмена израильских заложников на палестинских заключенных, утверждает египетский телеканал Al-Ghad.

По данным его источников, консультации при участии посредников продолжались около пяти часов.