Кандидат в помощники главы Пентагона пообещал ускорить поставки оружия Тайваню

Джон Но также заявил, что Тайбэй должен сделать много вещей, чтобы "подготовиться к возможному сценарию вторжения"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на должность помощника военного министра по делам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Джон Но заявил о намерении ускорить поставки американских вооружений на Тайвань.

"В случае утверждения я буду давать советы и рекомендации по поводу всех тех различных инструментов, которые мое руководство может использовать для ускорения поставок [вооружений] на Тайвань", - сказал Но на посвященных рассмотрению его кандидатуры слушаниях в Комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

Он также выразил мнение, что Тайвань должен провести значительное количество реформ в области подготовки военнослужащих, мобилизации, гражданско-военной интеграции, а также укрепления инфраструктуры и расширения своего потенциала в области кибербезопасности. "Таким образом, помимо вооружений, есть еще много вещей, которые Тайвань может и должен сделать в срочном порядке, чтобы подготовиться к возможному сценарию вторжения. Поэтому, сенатор, в случае утверждения я буду тесно сотрудничать со своей и вашей командами, чтобы обеспечить предоставление наилучших рекомендаций нашим партнерам в Тайбэе", - добавил кандидат на должность помощника военного министра по делам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее он заявил, что Тайвань должен повысить военные расходы до уровня выше 10% ВВП. В текущем финансовом году военный бюджет острова составляет около 467,5 млрд тайваньских долларов (порядка $15,6 млрд) или 2,45% ВВП. Как сообщила в августе со ссылкой на источники газета Taipei Times, в 2026 году власти Тайваня планируют повысить этот показатель до $26,66 млрд (около 3% ВВП).

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Провозглашая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд. Нынешняя вашингтонская администрация обещала увеличить темпы поставок оружия и военной техники Тайваню.