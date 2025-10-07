Кабмин Испании одобрил использование каннабиса в медицине

Изготовление будет осуществляться исключительно в авторизованных больничных аптеках

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 7 октября. /ТАСС/. Правительство Испании одобрило указ об использовании при определенных условиях каннабиса в медицинских целях. Об этом говорится в пресс-релизе министерства здравоохранения королевства.

По его информации, Совет министров одобрил декрет, "регулирующий медицинское использование каннабиса в стандартизированных препаратах".

"Рецептура должны назначаться исключительно врачами-специалистами <...>, когда существуют документально подтвержденные клинические показания для его применения, - пояснили в Минздраве. - Изготовление будет осуществляться исключительно в авторизованных больничных аптеках".

Указ также предусматривает создание реестра под управлением Испанского агентства по лекарственным средствам и изделиям медицинского назначения, в который должны быть внесены все стандартизированные препараты каннабиса, используемые для изготовления рецептур. Ответственные лаборатории будут обязаны обеспечивать надлежащее производство и распространение, а также документировать и проводить аудит своей цепочки поставок.