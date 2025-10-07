Трамп: урегулирование на Украине может оказаться сложнее, чем на Ближнем Востоке
16:33
обновлено 16:47
ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование кризиса на Украине может оказаться более сложным процессом по сравнению с палестино-израильским конфликтом на Ближнем Востоке.
Об этом он сказал журналистам в начале встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.
"Я думал, что это будет легко уладить, но оказалось, что это, возможно, сложнее, чем на Ближнем Востоке. Посмотрим, что будет с Ближним Востоком", - сказал он.