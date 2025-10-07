Трамп: урегулирование на Украине может оказаться сложнее, чем на Ближнем Востоке

Президент США отметил, что думал, что это будет легко уладить

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование кризиса на Украине может оказаться более сложным процессом по сравнению с палестино-израильским конфликтом на Ближнем Востоке.

Об этом он сказал журналистам в начале встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.

"Я думал, что это будет легко уладить, но оказалось, что это, возможно, сложнее, чем на Ближнем Востоке. Посмотрим, что будет с Ближним Востоком", - сказал он.