Трамп встретится с Си Цзиньпином в Южной Корее через несколько недель

Президент США прокомментировал перспективы личного контакта с председателем КНР

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в течение ближайших недель в Республике Корея. Американский лидер подтвердил это, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома в начале встречи с премьер-министром Канады Марком Карни.

"Я встречусь с ним через несколько недель, как вы знаете, в Южной Корее", - заявил Трамп, комментируя перспективы личного контакта с Си Цзиньпином. Как ожидается, американо-китайские переговоры на высшем уровне состоятся на полях саммита АТЭС в Республике Корея в ноябре.