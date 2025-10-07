ХАМАС опроверг якобы свое требование о выведении войск Израиля из Газы

Представитель палестинского движения Иззат ар-Ришк заявил, что информация Sky News - Arabia о таком предложении израильской стороне через посредников вводит в заблуждение

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 7 октября. /ТАСС/. Информация телеканала Sky News - Arabia о том, что делегация палестинского движения ХАМАС в ходе непрямых переговоров с Израилем выдвинула требование вывести войска из анклава до начала обмена заложников, не соответствует действительности. Об этом сообщил официальный представитель движения Иззат ар-Ришк.

"Сообщения телеканала Sky News - Arabia, приписываемые источникам, о позициях движения в ходе продолжающихся переговоров в Египте неверны и вводят в заблуждение", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ар-Ришка. Он подчеркнул, что движение распространяет информацию в своих каналах или через своих официальных представителей.

Ранее телеканал Sky News - Arabia со ссылкой на источники сообщил, что в первом раунде непрямых переговоров ХАМАС "выдвинул условия прекращения огня, выхода израильских сил с основных направлений сектора и вывода [израильских] армейских подразделений из жилых кварталов Газы, прежде чем [начать процесс] освобождения заложников".

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с этим планом. Позже в ХАМАС выразили готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в Газе, и передать тела погибших.

Вечером 6 октября в Шарм-эш-Шейхе возобновились непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС. Посредниками на них выступают представители Египта и Катара, а США представляют специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф и старший советник Трампа Джаред Кушнер.