TRT: в Турцию доставили 14 активистов флотилии "Сумуд"

Turkish Airlines ранее уже доставила спецрейсом из Израиля в общей сложности 137 активистов

АНКАРА, 7 октября. /ТАСС/. Спецборт Turkish Airlines доставил в Стамбул 14 турок из числа активистов флотилии "Сумуд", суда которой были захвачены израильской стороной на пути к сектору Газа. Как сообщает в прямом эфире телеканал TRT, граждане республики прибыли в Стамбул из Аммана, куда их доставили ранее из Израиля иорданские авиалинии.

Таким образом, на данный момент все граждане Турции, о которых было известно, что они участвовали в акции флотилии и были задержаны израильской стороной, вернулись на родину.

Turkish Airlines ранее уже доставила спецрейсом из Израиля в общей сложности 137 активистов, 36 из которых были гражданами Турции.

По данным телеканала Al Jazeera, всего около 450 участников глобальной акции в поддержку палестинцев были задержаны с 1 по 3 октября, когда израильские военные перехватили 42 судна флотилии "Сумуд", которые пытались прорвать блокаду Газы и доставить символическую партию гуманитарной помощи. На данный момент большая часть активистов депортирована из Израиля.