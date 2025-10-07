ХАМАС нацелен прежде всего на прекращение огня в Газе и обмен заложников

Глава переговорной делегации движения Халиль аль-Хейя заявил о необходимости гарантий, что агрессия со стороны Израиля "прекратится окончательно"

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 7 октября. /ТАСС/. Приоритеты палестинского движения ХАМАС на переговорах в египетском Шарм-эш-Шейхе заключаются в прекращении огня в секторе Газа и в обмене израильских заложников на палестинских заключенных. Об этом объявил глава переговорной делегации радикалов Халиль аль-Хейя.

"Мы приехали с определенной целью: прекратить войну, освободить наших заключенных и отпустить израильских заложников. Необходимо добиться гарантий того, что агрессия со стороны Израиля прекратится окончательно", - подчеркнул аль-Хейя, слова которого приводит египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".